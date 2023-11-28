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Дома в Sarvari jaras, Венгрия

30 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€65,434
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Дом 4 комнаты в Repcelak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Repcelak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€175,804
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Дом 3 комнаты в Boegoet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Boegoet, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€68,062
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Дом 2 комнаты в Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€28,906
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Дом 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€176,066
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Дом 2 комнаты в Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€73,054
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Дом 2 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€32,848
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Дом 3 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€65,696
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Дом 3 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€76,045
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Дом 3 комнаты в Gor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gor, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€45,988
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Дом 3 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€26,700
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Дом 2 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€26,016
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Дом 2 комнаты в Hegyfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hegyfalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€52,600
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Дом 3 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€57,550
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Дом 5 комнат в Шарвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Шарвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€99,859
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Дом 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€196,827
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Дом 3 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€94,340
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Дом 4 комнаты в Gor, Венгрия
Дом 4 комнаты
Gor, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€155,248
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Дом 3 комнаты в Meggyeskovacsi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Meggyeskovacsi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€35,476
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Дом 2 комнаты в Bo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€44,411
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Дом 5 комнат в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 5 комнат
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€57,626
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Дом 6 комнат в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 6 комнат
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€77,259
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Дом 2 комнаты в Vashosszufalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Vashosszufalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€28,591
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Дом 3 комнаты в Хоссуперестег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хоссуперестег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€27,593
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Дом 3 комнаты в Repcelak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Repcelak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€157,409
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Дом 2 комнаты в Uraiujfalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€71,019
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Дом 6 комнат в Шотонь, Венгрия
Дом 6 комнат
Шотонь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
€57,626
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Дом 4 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
€152,416
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Дом 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€101,832
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Дом 2 комнаты в Simasag, Венгрия
Дом 2 комнаты
Simasag, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
€184,166
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Параметры недвижимости в Sarvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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