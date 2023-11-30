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Коммерческая недвижимость в Salgotarjani jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 19 174 м²
€2,39 млн
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Коммерческая в Salgotarjani jaras, Венгрия
Коммерческая
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 344 м²
€661,580
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