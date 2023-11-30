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Земельные участки в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€395,885
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Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
€84,615
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Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 871 м²
€153,365
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Земельные участки в Pilisszanto, Венгрия
Земельные участки
Pilisszanto, Венгрия
Площадь 822 м²
€153,365
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Земельные участки в Шоймар, Венгрия
Земельные участки
Шоймар, Венгрия
Площадь 830 м²
€28,646
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Земельные участки в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Земельные участки
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Площадь 1 550 м²
Хотите иметь офис или выставочную площадь в переполненном бизнес-центре?? Хотите найти новые…
€12,063
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Земельные участки в Пилишчаба, Венгрия
Земельные участки
Пилишчаба, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€91,983
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