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Отели в Petervasarai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Отель 1 490 м² в Бюксек, Венгрия
Отель 1 490 м²
Бюксек, Венгрия
Площадь 1 490 м²
На продажу выставлен уникальный объект в сегменте здравоохранения: объект был спроектирован …
$3,07 млн
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