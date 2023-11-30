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Коммерческая недвижимость в Petervasarai jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€140,818
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 115 м²
В Матрадерецке, в начале Йокай утки, продаётся пивной бар Колорадо, который хорошо работает …
€22,584
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Коммерческая в Матрадеречке, Венгрия
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
Площадь 497 м²
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
€289,090
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Коммерческая в Paradsasvar, Венгрия
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 245 м²
€65,440
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