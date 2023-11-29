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Дома в Pecsi jaras, Венгрия

88 объектов найдено
Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€207,176
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€301,585
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Дом 4 комнаты в Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€36,452
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Дом 3 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€109,882
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Дом 4 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€260,936
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€102,277
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€31,470
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€36,688
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Дом 4 комнаты в Cserkut, Венгрия
Дом 4 комнаты
Cserkut, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€301,585
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€222,648
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Вилла 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
В Поланах, в 25 минутах езды от Капосвара, в деревне с населением около 200 человек, Сомоги,…
€140,000
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Дом 8 комнат в Bogad, Венгрия
Дом 8 комнат
Bogad, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€222,648
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€312,075
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€178,328
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Дом 11 комнат в Orfu, Венгрия
Дом 11 комнат
Orfu, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
€472,046
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Дом 1 комната в Gyod, Венгрия
Дом 1 комната
Gyod, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€25,963
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Дом 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€127,190
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Дом 8 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 386 м²
€498,008
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€78,648
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€91,524
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€170,435
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Дом 6 комнат в Orfu, Венгрия
Дом 6 комнат
Orfu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€364,524
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€171,772
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Дом 4 комнаты в Надькозар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надькозар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€196,423
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Дом 3 комнаты в Cserkut, Венгрия
Дом 3 комнаты
Cserkut, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€68,158
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
€340,660
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Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€124,568
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€138,729
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Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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