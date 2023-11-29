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Квартиры в Pecsi jaras, Венгрия

Квартира В архив
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89 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€91,524
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€143,974
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,450
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€257,003
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€55,046
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€78,543
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Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€120,372
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Квартира 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€340,660
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€235,761
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€115,127
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€102,277
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€70,781
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€14,948
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€61,628
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Квартира 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€60,055
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€62,913
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€67,660
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€102,014
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€70,545
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Квартира 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€144,210
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€90,239
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€56,383
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€88,115
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€74,478
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€78,412
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€180,951
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€78,412
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,300
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€62,677
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€66,873
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Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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