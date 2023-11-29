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Жильё в Пецель, Венгрия

квартиры
3
дома
23
26 объектов найдено
Дом 6 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€217,770
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€178,328
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€156,037
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Дом 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€157,086
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Дом 5 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€196,423
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Квартира 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€102,014
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Дом 5 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
€340,660
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Дом 6 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
€235,761
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Дом 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€130,862
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Дом 9 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 9 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€655,357
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Дом 4 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€225,533
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Квартира 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€170,435
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€122,994
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Дом 4 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€215,043
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Дом 4 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€243,366
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Квартира 1 комната в Пецель, Венгрия
Квартира 1 комната
Пецель, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€49,565
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Дом 4 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€230,778
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Дом 5 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
For sale in Pécel, Páskomliget with a panoramic view, is a semi-detached house on a 525 squa…
€327,547
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€70,781
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Дом 1 комната в Пецель, Венгрия
Дом 1 комната
Пецель, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€73,167
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Дом 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€99,392
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Дом 4 комнаты в Пецель, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€123,256
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Дом 5 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
€495,648
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Дом 7 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 7 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
€225,271
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Дом 5 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
€258,393
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Дом 6 комнат в Пецель, Венгрия
Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€1,04 млн
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