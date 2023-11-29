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Realting.com
Венгрия
Жилая
Пецель
Жильё в Пецель, Венгрия
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26 объектов найдено
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Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
2
250 м²
€217,770
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Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
80 м²
€178,328
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Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
63 м²
€156,037
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Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3
1
80 м²
€157,086
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5
2
180 м²
€196,423
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Квартира 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
54 м²
€102,014
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5
2
198 м²
€340,660
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Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
2
191 м²
€235,761
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Дом 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3
1
116 м²
€130,862
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Дом 9 комнат
Пецель, Венгрия
9
2
189 м²
€655,357
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Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4
1
106 м²
€225,533
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Квартира 3 комнаты
Пецель, Венгрия
3
1
60 м²
€170,435
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Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
65 м²
€122,994
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Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4
2
178 м²
€215,043
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Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4
2
111 м²
€243,366
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Квартира 1 комната
Пецель, Венгрия
1
1
37 м²
€49,565
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Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4
1
105 м²
€230,778
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5
2
150 м²
For sale in Pécel, Páskomliget with a panoramic view, is a semi-detached house on a 525 squa…
€327,547
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Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
45 м²
€70,781
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Дом 1 комната
Пецель, Венгрия
1
1
32 м²
€73,167
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Дом 2 комнаты
Пецель, Венгрия
2
1
58 м²
€99,392
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Дом 4 комнаты
Пецель, Венгрия
4
1
71 м²
€123,256
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5
3
217 м²
€495,648
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Дом 7 комнат
Пецель, Венгрия
7
2
195 м²
€225,271
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Дом 5 комнат
Пецель, Венгрия
5
2
161 м²
€258,393
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Дом 6 комнат
Пецель, Венгрия
6
3
300 м²
€1,04 млн
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