ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Жилая
Nyiregyhazi jaras
Дома
Дома в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом
Очистить
127 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 3 комнаты
Уйфехерто, Венгрия
3
2
100 м²
€104,809
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
91 м²
€117,939
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
90 м²
€69,453
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
2
340 м²
€864,889
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
1
101 м²
€175,337
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
1
119 м²
€175,337
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
110 м²
€156,990
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€65,848
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
1
150 м²
€148,817
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€92,188
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyirpazony, Венгрия
5
2
187 м²
€390,510
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2
1
46 м²
€64,605
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€43,987
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
1
172 м²
€256,808
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
2
150 м²
€148,604
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
90 м²
€151,749
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6
2
180 м²
€261,825
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Ракамаз, Венгрия
4
2
120 м²
€47,176
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5
1
247 м²
€322,368
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
100 м²
€89,110
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
3
310 м²
€115,319
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
130 м²
€259,467
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
123 м²
€183,435
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
1
123 м²
€170,331
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2
1
32 м²
€52,679
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
2
125 м²
€169,833
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
2
232 м²
€301,401
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4
2
133 м²
€228,889
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1
1
30 м²
€52,155
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3
1
150 м²
€105,094
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL