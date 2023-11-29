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Жильё в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

Ньиредьхаза
173
Ньиртелек
5
Ракамаз
3
190 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€67,357
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Дом 3 комнаты в Уйфехерто, Венгрия
Дом 3 комнаты
Уйфехерто, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€104,809
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€117,939
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Дом 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€69,453
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
€864,889
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€78,364
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Квартира 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€112,042
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€120,849
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€128,423
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€104,573
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€110,362
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€62,822
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€78,364
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€175,337
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€175,337
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€156,990
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€65,848
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€148,817
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€92,188
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€78,755
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Дом 5 комнат в Nyirpazony, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyirpazony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€390,510
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€64,605
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Дом 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€43,987
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€256,808
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€91,469
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€152,011
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Дом 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€148,604
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€100,616
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Дом 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€151,749
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Дом 6 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€261,825
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Типы недвижимости в Nyiregyhazi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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