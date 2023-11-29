Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Nagykoroesi jaras

Земельные участки в Nagykoroesi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 773 м²
€6,785
Оставить заявку
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€2,061
Оставить заявку
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€27,400
Оставить заявку
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 435 м²
€16,259
Оставить заявку
Realting.com
Перейти