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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия

46 объектов найдено
Земельные участки в Панд, Венгрия
Земельные участки
Панд, Венгрия
Площадь 501 м²
€13,857
в месяц
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Земельные участки в Тоальмаш, Венгрия
Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
Площадь 1 590 м²
€31,672
в месяц
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Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 3 049 м²
€21,775
в месяц
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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 1 827 м²
€2,639
в месяц
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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 1 129 м²
€9,238
в месяц
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Земельные участки в Кока, Венгрия
Земельные участки
Кока, Венгрия
Площадь 7 454 м²
€24,810
в месяц
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Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
Площадь 1 629 м²
€9,766
в месяц
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Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
Площадь 785 м²
€29,033
в месяц
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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 7 674 м²
€13,197
в месяц
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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 550 м²
€9,766
в месяц
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Земельные участки в Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Земельные участки
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Площадь 2 051 м²
€11,877
в месяц
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Земельные участки в Кока, Венгрия
Земельные участки
Кока, Венгрия
Площадь 2 540 м²
€25,734
в месяц
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Земельные участки в Ури, Венгрия
Земельные участки
Ури, Венгрия
€20,851
в месяц
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Земельные участки в Ури, Венгрия
Земельные участки
Ури, Венгрия
€21,115
в месяц
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Земельные участки в Тапиобичке, Венгрия
Земельные участки
Тапиобичке, Венгрия
Площадь 1 748 м²
€5,252
в месяц
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Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 1 017 м²
€6,994
в месяц
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Земельные участки в Тапиобичке, Венгрия
Земельные участки
Тапиобичке, Венгрия
Площадь 2 238 м²
€19,795
в месяц
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Земельные участки в Тапиобичке, Венгрия
Земельные участки
Тапиобичке, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€58,066
в месяц
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Земельные участки в Сентмартонката, Венгрия
Земельные участки
Сентмартонката, Венгрия
Площадь 1 687 м²
€11,877
в месяц
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Земельные участки в Suelysap, Венгрия
Земельные участки
Suelysap, Венгрия
Площадь 813 м²
€44,869
в месяц
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Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
Площадь 847 м²
€19,795
в месяц
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Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€72,582
в месяц
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Земельные участки в Nagykatai jaras, Венгрия
Земельные участки
Nagykatai jaras, Венгрия
Площадь 200 000 м²
€64,664
в месяц
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Земельные участки в Панд, Венгрия
Земельные участки
Панд, Венгрия
Площадь 1 430 м²
€19,795
в месяц
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Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
Площадь 3 046 м²
€15,836
в месяц
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Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
Площадь 1 493 м²
€7,786
в месяц
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Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
Площадь 2 131 м²
€10,557
в месяц
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Земельные участки в Фамош, Венгрия
Земельные участки
Фамош, Венгрия
Площадь 1 726 м²
€9,238
в месяц
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Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 1 640 м²
€7,367
в месяц
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Земельные участки в Tapioszecso, Венгрия
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
Площадь 719 м²
€17,156
в месяц
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