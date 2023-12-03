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Дома в Nagykatai jaras, Венгрия

156 объектов найдено
Дом 6 комнат в Тапиобичке, Венгрия
Дом 6 комнат
Тапиобичке, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
€237,278
в месяц
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Дом 5 комнат в Панд, Венгрия
Дом 5 комнат
Панд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€78,917
в месяц
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Дом 2 комнаты в Тапиошап, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиошап, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€73,638
в месяц
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Дом 1 комната в Тапиобичке, Венгрия
Дом 1 комната
Тапиобичке, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€40,910
в месяц
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Дом 4 комнаты в Кока, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кока, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€144,901
в месяц
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Дом 5 комнат в Тапиоселе, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€94,753
в месяц
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Дом 4 комнаты в Tapioszecso, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€101,615
в месяц
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Дом 4 комнаты в Кока, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кока, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€102,671
в месяц
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€42,230
в месяц
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€63,081
в месяц
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Дом 2 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€36,951
в месяц
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€68,623
в месяц
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Дом 4 комнаты в Tapioszecso, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€120,091
в месяц
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Дом 3 комнаты в Сентмартонката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентмартонката, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€78,917
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€78,917
в месяц
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Дом 3 комнаты в Фамош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фамош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€65,720
в месяц
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Дом 4 комнаты в Suelysap, Венгрия
Дом 4 комнаты
Suelysap, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€154,403
в месяц
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Дом 2 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€60,705
в месяц
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Дом 4 комнаты в Надьката, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьката, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€105,310
в месяц
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Дом 5 комнат в Тапиобичке, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапиобичке, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€86,835
в месяц
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Дом 4 комнаты в Tapioszecso, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tapioszecso, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€73,638
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тапиоселе, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тапиоселе, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€40,382
в месяц
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Дом 3 комнаты в Тоальмаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тоальмаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
€92,114
в месяц
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Дом 5 комнат в Сентмартонката, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентмартонката, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€79,181
в месяц
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Дом 1 комната в Кока, Венгрия
Дом 1 комната
Кока, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€39,326
в месяц
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Дом 1 комната в Фамош, Венгрия
Дом 1 комната
Фамош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€26,394
в месяц
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Дом 1 комната в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€9,238
в месяц
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Дом 3 комнаты в Сентмартонката, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентмартонката, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€46,981
в месяц
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Дом 4 комнаты в Тапиобичке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапиобичке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€58,066
в месяц
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Дом 3 комнаты в Nagykatai jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nagykatai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€30,617
в месяц
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Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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