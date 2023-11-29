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Квартиры в Надьканижаский яраш, Венгрия

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82 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€55,049
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€62,951
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,058
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Квартира 1 комната в Надьканижа, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€31,451
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€57,397
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€40,624
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€61,328
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Квартира 1 комната в Zalakaros, Венгрия
Квартира 1 комната
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€65,260
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Квартира 3 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€109,815
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Квартира 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€131,044
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€92,161
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Квартира 1 комната в Sand, Венгрия
Квартира 1 комната
Sand, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
€17,298
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€47,176
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
€42,458
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€81,389
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€77,316
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€75,743
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 39 м²
€48,486
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Квартира 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€52,155
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€49,535
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€36,430
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€54,776
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€52,152
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€57,397
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Квартира 4 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 95 м²
€130,782
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
€52,152
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€73,122
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Квартира 2 комнаты в Надьрече, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьрече, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€19,657
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Квартира 2 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
€49,535
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Квартира 3 комнаты в Надьканижа, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьканижа, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 97 м²
€76,121
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Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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