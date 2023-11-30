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Коммерческая недвижимость в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческая в Лебень, Венгрия
Коммерческая
Лебень, Венгрия
Площадь 225 000 м²
€2,66 млн
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Коммерческая в Varbalog, Венгрия
Коммерческая
Varbalog, Венгрия
Площадь 320 м²
€422,454
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