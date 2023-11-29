Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Mori jaras

Земельные участки в Mori jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 645 м²
€15,657
Оставить заявку
Земельные участки в Isztimer, Венгрия
Земельные участки
Isztimer, Венгрия
€11,743
Оставить заявку
Земельные участки в Мор, Венгрия
Земельные участки
Мор, Венгрия
€38,881
Оставить заявку
Земельные участки в Fehervarcsurgo, Венгрия
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
Площадь 5 500 м²
€83,503
Оставить заявку
Земельные участки в Csokako, Венгрия
Земельные участки
Csokako, Венгрия
Площадь 730 м²
€10,438
Оставить заявку
Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 711 м²
€18,788
Оставить заявку
Земельные участки в Kincsesbanya, Венгрия
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
Площадь 1 060 м²
€7,605
Оставить заявку
Земельные участки в Kincsesbanya, Венгрия
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
Площадь 979 м²
€7,605
Оставить заявку
Земельные участки в Kincsesbanya, Венгрия
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
Площадь 1 089 м²
€6,524
Оставить заявку
Земельные участки в Kincsesbanya, Венгрия
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
Площадь 2 166 м²
€13,047
Оставить заявку
Земельные участки в Csokako, Венгрия
Земельные участки
Csokako, Венгрия
Площадь 3 200 м²
€31,314
Оставить заявку
Земельные участки в Мор, Венгрия
Земельные участки
Мор, Венгрия
Площадь 2 665 м²
€195,711
Оставить заявку
Realting.com
Перейти