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Дома в Mori jaras, Венгрия

14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Баконьчернье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 125 м²
€109,882
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Дом 2 комнаты в Мор, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мор, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
€43,271
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Дом 1 комната в Мор, Венгрия
Дом 1 комната
Мор, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 150 м²
€52,187
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Дом 3 комнаты в Баконьчернье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€81,297
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Дом 3 комнаты в Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Isztimer, Венгрия
Дом 3 комнаты
Isztimer, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,423
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Дом 7 комнат в Баконьчернье, Венгрия
Дом 7 комнат
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€576,945
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Дом 2 комнаты в Баконьчернье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€39,337
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Дом 4 комнаты в Бодайк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бодайк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€222,910
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Дом 4 комнаты в Csokako, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csokako, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€230,778
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Дом 3 комнаты в Баконьчернье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
€117,749
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Дом 4 комнаты в Пуставам, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пуставам, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€390,749
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Дом 6 комнат в Csokako, Венгрия
Дом 6 комнат
Csokako, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€458,933
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Дом 3 комнаты в Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€110,144
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Параметры недвижимости в Mori jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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