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Земельные участки в Martonvasari jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Земельные участки в Tordas, Венгрия
Земельные участки
Tordas, Венгрия
Площадь 603 м²
€273,639
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Земельные участки в Валь, Венгрия
Земельные участки
Валь, Венгрия
Площадь 1 842 м²
€21,256
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Земельные участки в Эрчи, Венгрия
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
Площадь 809 м²
€13,258
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Земельные участки в Martonvasari jaras, Венгрия
Земельные участки
Martonvasari jaras, Венгрия
Площадь 2 014 м²
€79,682
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Земельные участки в Барачка, Венгрия
Земельные участки
Барачка, Венгрия
Площадь 570 м²
€33,846
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Земельные участки в Kajaszo, Венгрия
Земельные участки
Kajaszo, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€36,226
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Земельные участки в Барачка, Венгрия
Земельные участки
Барачка, Венгрия
Площадь 1 861 м²
€39,159
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Земельные участки в Барачка, Венгрия
Земельные участки
Барачка, Венгрия
Площадь 800 м²
€28,883
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