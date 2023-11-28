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Жильё в Koszegi jaras, Венгрия

Кёсег
16
Buek
4
27 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Lukacshaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Lukacshaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€60,441
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€68,062
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Квартира 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€236,507
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Дом 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
€65,696
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Дом 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€183,372
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Дом 9 комнат в Buek, Венгрия
Дом 9 комнат
Buek, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 330 м²
€447,060
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€81,464
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Квартира 3 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€81,464
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Дом 1 комната в Кёсег, Венгрия
Дом 1 комната
Кёсег, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€45,988
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,689
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Дом 2 комнаты в Velem, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velem, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€104,852
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Дом 3 комнаты в Velem, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velem, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€225,996
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€112,735
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Дом 8 комнат в Buek, Венгрия
Дом 8 комнат
Buek, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
€447,323
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€122,458
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€91,712
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Дом 7 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€149,985
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Дом 4 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€763,081
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Дом 3 комнаты в Kiszsidany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kiszsidany, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€96,306
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Дом 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€35,523
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Дом 7 комнат в Кёсег, Венгрия
Дом 7 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€141,904
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Дом 4 комнаты в Koszegdoroszlo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Koszegdoroszlo, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€209,966
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Дом 10 комнат в Buek, Венгрия
Дом 10 комнат
Buek, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 356 м²
€223,368
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Квартира 3 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
€110,107
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Дом 7 комнат в Buek, Венгрия
Дом 7 комнат
Buek, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
€598,836
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Дом 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€84,091
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Квартира 6 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 6 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
€183,950
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Типы недвижимости в Koszegi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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