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Коммерческая недвижимость в Koermendi jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Эрисентпетер, Венгрия
Коммерческая
Эрисентпетер, Венгрия
Площадь 1 056 м²
€417,516
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Коммерческая в Байяншенье, Венгрия
Коммерческая
Байяншенье, Венгрия
Площадь 751 м²
€917,867
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Коммерческая в Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
Площадь 127 м²
€70,781
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