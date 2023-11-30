Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Kiskunfelegyhazi jaras

Жильё в Kiskunfelegyhazi jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 1 комната в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 1 комната
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€43,603
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€73,509
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kiskunfelegyhazi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти