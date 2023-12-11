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Жильё в Kiskoroesi jaras, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кишкёрёш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкёрёш, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€170,824
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Параметры недвижимости в Kiskoroesi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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