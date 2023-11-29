Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Кишбер

Жильё в Кишбер, Венгрия

дома
7
7 объектов найдено
Дом 8 комнат в Кишбер, Венгрия
Дом 8 комнат
Кишбер, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 220 м²
€222,648
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€44,320
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€39,337
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Кишбер, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишбер, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€91,524
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Кишбер, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€137,156
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€85,230
Оставить заявку
Дом 1 комната в Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€11,801
Оставить заявку
Realting.com
Перейти