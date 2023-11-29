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Земельные участки в Kaposvari jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Szentgalosker, Венгрия
Земельные участки
Szentgalosker, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€513,617
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Земельные участки в Надьбайом, Венгрия
Земельные участки
Надьбайом, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€2,362
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Земельные участки в Гёлле, Венгрия
Земельные участки
Гёлле, Венгрия
Площадь 7 180 м²
€27,656
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