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Realting.com
Венгрия
Жилая
Kaposvari jaras
Жильё в Kaposvari jaras, Венгрия
Капошвар
11
Игаль
3
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24 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4
1
93 м²
€136,286
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Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2
1
60 м²
€21,071
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Дом 24 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
24
14
750 м²
€917,306
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Вилла 3 комнаты
Polany, Венгрия
3
103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
€146,000
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Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
6
2
130 м²
€105,094
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Дом 1 комната
Kaposkeresztur, Венгрия
1
1
36 м²
€31,188
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Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5
2
249 м²
€1,15 млн
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Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5
2
240 м²
€445,000
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Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4
1
82 м²
€39,051
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Дом 6 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
6
2
183 м²
€409,000
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Дом 3 комнаты
Остопан, Венгрия
3
1
65 м²
€23,679
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Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2
1
58 м²
€41,089
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Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2
1
70 м²
€76,121
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Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
2
1
50 м²
A few minutes walk from the spa, for sale living room plus 1 bedroom holiday home with large…
€83,759
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Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4
2
98 м²
€75,743
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Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
6
2
110 м²
€94,089
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Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5
2
150 м²
€99,593
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Квартира 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€46,914
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Дом 2 комнаты
Kokut, Венгрия
2
1
80 м²
€20,808
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Дом 2 комнаты
Мернье, Венгрия
2
1
87 м²
€30,264
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Дом 5 комнат
Бардудварнок, Венгрия
5
3
200 м²
€125,278
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Дом 4 комнаты
Гиге, Венгрия
4
2
115 м²
€22,513
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Дом 4 комнаты
Бардудварнок, Венгрия
4
2
180 м²
€143,549
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Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4
2
206 м²
€91,469
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Типы недвижимости в Kaposvari jaras
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия
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