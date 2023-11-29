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Жильё в Kaposvari jaras, Венгрия

Капошвар
11
Игаль
3
24 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€136,286
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Дом 2 комнаты в Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€21,071
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Дом 24 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 24 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 24
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 750 м²
€917,306
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Вилла 3 комнаты в Polany, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Polany, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
В деревеньке Поланы (по-немецки Polern), расположенной в 25 минутах езды от Капосвара, с нас…
€146,000
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Дом 6 комнат в Игаль, Венгрия
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€105,094
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Дом 1 комната в Kaposkeresztur, Венгрия
Дом 1 комната
Kaposkeresztur, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€31,188
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Дом 5 комнат в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
€1,15 млн
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Дом 5 комнат в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€445,000
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Дом 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€39,051
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Дом 6 комнат в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€409,000
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Дом 3 комнаты в Остопан, Венгрия
Дом 3 комнаты
Остопан, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€23,679
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Дом 2 комнаты в Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€41,089
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Дом 2 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€76,121
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Дом 2 комнаты в Игаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
A few minutes walk from the spa, for sale living room plus 1 bedroom holiday home with large…
€83,759
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Квартира 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€75,743
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Дом 6 комнат в Игаль, Венгрия
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€94,089
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Дом 5 комнат в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€99,593
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Квартира 2 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€46,914
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Дом 2 комнаты в Kokut, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kokut, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€20,808
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Дом 2 комнаты в Мернье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мернье, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€30,264
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Дом 5 комнат в Бардудварнок, Венгрия
Дом 5 комнат
Бардудварнок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€125,278
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Дом 4 комнаты в Гиге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гиге, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€22,513
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Дом 4 комнаты в Бардудварнок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бардудварнок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€143,549
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Дом 4 комнаты в Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
€91,469
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Типы недвижимости в Kaposvari jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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