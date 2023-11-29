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Дома в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

161 объект найдено
Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€97,192
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Дом 4 комнаты в Ясфеньсару, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€56,630
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€329,242
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Дом 2 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€40,826
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Дом 2 комнаты в Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€25,549
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Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€35,031
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Дом 1 комната в Oecsoed, Венгрия
Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€17,560
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Дом 6 комнат в Berekfuerdo, Венгрия
Дом 6 комнат
Berekfuerdo, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€175,599
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Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€43,244
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Дом 4 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,051
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Дом 1 комната в Тисафюред, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 55 м²
€12,292
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Дом 2 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€44,513
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Дом 3 комнаты в Мартфю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мартфю, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€230,637
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Дом 2 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€23,705
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Дом 3 комнаты в Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€51,107
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Дом 2 комнаты в Тисасёлёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисасёлёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€20,181
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Дом 4 комнаты в Тисасентимре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€26,183
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Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€20,705
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€91,924
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Дом 2 комнаты в Тисасёлёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисасёлёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€39,051
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Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 349 м²
€104,573
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Дом 2 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€22,277
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Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€21,835
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Дом 2 комнаты в Кётелек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кётелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€12,842
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Дом 4 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€56,349
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Дом 4 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
€14,415
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Дом 4 комнаты в Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€52,391
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Дом 2 комнаты в Тисадерж, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадерж, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€14,677
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Дом 3 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьиван, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€23,969
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Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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