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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Яс-Надькун-Сольнок
Жильё в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
Tiszafueredi jaras
65
Тисафюред
40
Szolnoki jaras
34
Karcagi jaras
25
Сольнок
23
Kunhegyesi jaras
22
Карцаг
17
Jaszberenyi jaras
16
Kunszentmartoni jaras
12
Toeroekszentmiklosi jaras
12
Jaszapati jaras
11
Абадсалок
11
Тисафёльдвар
8
Ясберень
8
Тёрёксентмиклош
6
Ясапати
6
Кунхедьеш
5
Уйсас
4
Ясароксаллаш
4
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197 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
86 м²
€97,192
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€78,755
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Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
4
1
120 м²
€56,630
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Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3
1
130 м²
€329,242
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Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
2
1
46 м²
€40,826
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Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2
1
45 м²
€25,549
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Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
54 м²
€60,580
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Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
3
1
74 м²
€35,031
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Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
1
1
89 м²
€17,560
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Дом 6 комнат
Berekfuerdo, Венгрия
6
2
194 м²
€175,599
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€78,364
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Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€59,992
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2
1
66 м²
€43,244
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Дом 4 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
4
1
89 м²
€39,051
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Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2
1
52 м²
€53,728
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Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
1
55 м²
€12,292
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Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
2
1
70 м²
€44,513
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Дом 3 комнаты
Мартфю, Венгрия
3
2
171 м²
€230,637
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Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1
1
35 м²
€44,513
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Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
2
1
48 м²
€23,705
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Дом 3 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
3
1
87 м²
€51,107
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Дом 2 комнаты
Тисасёлёш, Венгрия
2
1
112 м²
€20,181
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Дом 4 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
4
1
57 м²
€26,183
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Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
2
1
95 м²
€20,705
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Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
72 м²
€138,624
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Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
60 м²
€114,480
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Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
82 м²
€156,859
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Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
63 м²
€121,294
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Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€91,924
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Типы недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок
квартиры
дома
Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
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