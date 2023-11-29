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  4. медье Яс-Надькун-Сольнок

Жильё в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

Tiszafueredi jaras
65
Тисафюред
40
Szolnoki jaras
34
Karcagi jaras
25
Сольнок
23
Kunhegyesi jaras
22
Карцаг
17
Jaszberenyi jaras
16
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197 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€97,192
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€78,755
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Дом 4 комнаты в Ясфеньсару, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€56,630
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€329,242
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Дом 2 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€40,826
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Дом 2 комнаты в Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€25,549
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€60,580
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Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€35,031
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Дом 1 комната в Oecsoed, Венгрия
Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€17,560
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Дом 6 комнат в Berekfuerdo, Венгрия
Дом 6 комнат
Berekfuerdo, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
€175,599
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€78,364
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Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€59,992
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€43,244
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Дом 4 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€39,051
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Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€53,728
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Дом 1 комната в Тисафюред, Венгрия
Дом 1 комната
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 55 м²
€12,292
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Дом 2 комнаты в Kengyel, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kengyel, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€44,513
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Дом 3 комнаты в Мартфю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мартфю, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€230,637
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Квартира 1 комната в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€44,513
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Дом 2 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€23,705
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Дом 3 комнаты в Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€51,107
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Дом 2 комнаты в Тисасёлёш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисасёлёш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€20,181
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Дом 4 комнаты в Тисасентимре, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисасентимре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€26,183
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Дом 2 комнаты в Тисаигар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаигар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€20,705
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€138,624
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€114,480
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Квартира 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€156,859
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€121,294
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€91,924
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Типы недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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