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Венгрия
Земельные участки
медье Хайду-Бихар
Земельные участки в медье Хайду-Бихар, Венгрия
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79 объектов найдено
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 824 м²
€40,447
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
213 м²
€2,609
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
659 м²
€260,165
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
620 м²
€164,397
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Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
708 м²
€7,307
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
976 м²
€28,704
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Земельные участки
Хайдубёсёрмень, Венгрия
714 м²
€48,275
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Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
1 400 м²
€13,830
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Земельные участки
Фьюлёп, Венгрия
3 160 м²
€26,095
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 052 м²
€36,272
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Земельные участки
Шаранд, Венгрия
1 000 м²
€10,228
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
723 м²
€60,018
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Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
982 м²
€56,104
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
3 544 м²
€38,881
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
819 м²
€14,424
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 223 м²
€208,497
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Земельные участки
Микеперч, Венгрия
1 023 м²
€43,056
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 011 м²
€31,053
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 350 м²
€114,817
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 454 м²
€49,565
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Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
1 582 м²
€5,219
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 238 м²
€325,924
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
4 595 м²
€26,095
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€16,962
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€14,352
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
2 608 м²
€26,095
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Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
679 м²
€16,936
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 812 м²
€28,678
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 041 м²
€273,995
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Земельные участки
Эдьек, Венгрия
1 334 м²
€8,611
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