Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. медье Хайду-Бихар

Земельные участки в медье Хайду-Бихар, Венгрия

79 объектов найдено
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 824 м²
€40,447
Оставить заявку
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 213 м²
€2,609
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 659 м²
€260,165
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 620 м²
€164,397
Оставить заявку
Земельные участки в Тисачеге, Венгрия
Земельные участки
Тисачеге, Венгрия
Площадь 708 м²
€7,307
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 976 м²
€28,704
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Земельные участки
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Площадь 714 м²
€48,275
Оставить заявку
Земельные участки в Береттьоуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€13,830
Оставить заявку
Земельные участки в Фьюлёп, Венгрия
Земельные участки
Фьюлёп, Венгрия
Площадь 3 160 м²
€26,095
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 1 052 м²
€36,272
Оставить заявку
Земельные участки в Шаранд, Венгрия
Земельные участки
Шаранд, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€10,228
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 723 м²
€60,018
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдусобосло, Венгрия
Земельные участки
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 982 м²
€56,104
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 3 544 м²
€38,881
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 819 м²
€14,424
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 223 м²
€208,497
Оставить заявку
Земельные участки в Микеперч, Венгрия
Земельные участки
Микеперч, Венгрия
Площадь 1 023 м²
€43,056
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 011 м²
€31,053
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€114,817
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 454 м²
€49,565
Оставить заявку
Земельные участки в Береттьоуйфалу, Венгрия
Земельные участки
Береттьоуйфалу, Венгрия
Площадь 1 582 м²
€5,219
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 238 м²
€325,924
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 4 595 м²
€26,095
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 800 м²
€16,962
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 800 м²
€14,352
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 2 608 м²
€26,095
Оставить заявку
Земельные участки в Хайдушамшон, Венгрия
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 679 м²
€16,936
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 812 м²
€28,678
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 041 м²
€273,995
Оставить заявку
Земельные участки в Эдьек, Венгрия
Земельные участки
Эдьек, Венгрия
Площадь 1 334 м²
€8,611
Оставить заявку
Realting.com
Перейти