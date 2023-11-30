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Земельные участки в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 4 354 м²
€140,818
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Земельные участки в Вишонта, Венгрия
Земельные участки
Вишонта, Венгрия
Площадь 1 233 м²
€2,949
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Земельные участки в Карачонд, Венгрия
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
Площадь 1 260 м²
€10,362
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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 725 м²
€23,620
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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 781 м²
€57,555
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Земельные участки в Atkar, Венгрия
Земельные участки
Atkar, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€113,008
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