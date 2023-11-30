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Дома в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

12 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Vamosgyoerk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosgyoerk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€65,841
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Дом 6 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
An exceptionally spacious semi-detached house awaits its new owner in one of Gyöngyös' most …
€156,009
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Дом 9 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 9 комнат
Matraszentimre, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
For Sale in Mátraszentimre - Excellent Condition 8-Room House on the Edge of the Forest Qui…
€393,989
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Дом 2 комнаты в Visznek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Visznek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€34,110
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Дом 3 комнаты в Надьреде, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надьреде, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
For sale in the enchanting street of Nagyréde, just 10 minutes away from the M3 motorway, is…
€122,930
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Дом 6 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 6 комнат
Matraszentimre, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€250,936
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Дом 3 комнаты в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€235,335
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Дом 2 комнаты в Надьфюгед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€44,952
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Дом 2 комнаты в Надьфюгед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€31,731
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Дом 4 комнаты в Вишонта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€105,504
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Дом 5 комнат в Дьёндьёшпата, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьёндьёшпата, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
€65,702
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Дом 1 комната в Вишонта, Венгрия
Дом 1 комната
Вишонта, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 16 м²
€7,272
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Параметры недвижимости в Gyoengyoesi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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