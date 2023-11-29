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Земельные участки в Goedoello Regional Unit, Венгрия

54 объекта найдено
Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 275 м²
€85,852
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 3 818 м²
€232,243
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Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 5 170 м²
€247,900
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Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 3 894 м²
€441,002
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 750 м²
€71,761
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 751 м²
€71,761
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 888 м²
€64,976
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 423 м²
€103,074
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 792 м²
€82,199
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Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 1 865 м²
€132,822
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Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 825 м²
€66,542
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 700 м²
€78,023
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 1 402 м²
€3,914
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 1 150 м²
€70,456
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Земельные участки в Ишасег, Венгрия
Земельные участки
Ишасег, Венгрия
€952,459
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Земельные участки в Ишасег, Венгрия
Земельные участки
Ишасег, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€35,228
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 450 м²
€156,569
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Земельные участки в Пецель, Венгрия
Земельные участки
Пецель, Венгрия
Площадь 420 м²
€51,929
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 770 м²
€91,071
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Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 1 251 м²
€78,023
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Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 692 м²
€104,118
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Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 730 м²
€173,530
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 890 м²
€75,675
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Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 905 м²
€78,023
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 517 м²
€36,533
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Земельные участки в Veresegyhaz, Венгрия
Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
Площадь 900 м²
€117,426
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 1 046 м²
€120,036
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Земельные участки в Валько, Венгрия
Земельные участки
Валько, Венгрия
Площадь 4 486 м²
€113,512
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Земельные участки в Дань, Венгрия
Земельные участки
Дань, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,000,000
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Земельные участки в Пецель, Венгрия
Земельные участки
Пецель, Венгрия
Площадь 618 м²
€49,319
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