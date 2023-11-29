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Венгрия
Земельные участки
Gödöllő Regional Unit
Земельные участки в Goedoello Regional Unit, Венгрия
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54 объекта найдено
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Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 275 м²
€85,852
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
3 818 м²
€232,243
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Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
5 170 м²
€247,900
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Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
3 894 м²
€441,002
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
750 м²
€71,761
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
751 м²
€71,761
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
888 м²
€64,976
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
423 м²
€103,074
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
792 м²
€82,199
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Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
1 865 м²
€132,822
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Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 825 м²
€66,542
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
700 м²
€78,023
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
1 402 м²
€3,914
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Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
1 150 м²
€70,456
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Земельные участки
Ишасег, Венгрия
€952,459
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Земельные участки
Ишасег, Венгрия
20 000 м²
€35,228
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Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
450 м²
€156,569
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Земельные участки
Пецель, Венгрия
420 м²
€51,929
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
770 м²
€91,071
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Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
1 251 м²
€78,023
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Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
692 м²
€104,118
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Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
730 м²
€173,530
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
890 м²
€75,675
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Земельные участки
Керепеш, Венгрия
905 м²
€78,023
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
517 м²
€36,533
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Земельные участки
Veresegyhaz, Венгрия
900 м²
€117,426
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
1 046 м²
€120,036
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Земельные участки
Валько, Венгрия
4 486 м²
€113,512
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Земельные участки
Дань, Венгрия
30 000 м²
€1,000,000
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Земельные участки
Пецель, Венгрия
618 м²
€49,319
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