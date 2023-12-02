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Земельные участки в Esztergomi jaras, Венгрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 924 м²
€72,317
в месяц
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Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 972 м²
€33,059
в месяц
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Земельные участки в Annavoelgy, Венгрия
Земельные участки
Annavoelgy, Венгрия
Площадь 2 467 м²
€53,055
в месяц
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 580 м²
€78,865
в месяц
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Земельные участки в Кестёльц, Венгрия
Земельные участки
Кестёльц, Венгрия
Площадь 847 м²
€37,868
в месяц
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 2 930 м²
€102,559
в месяц
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Земельные участки в Токод, Венгрия
Земельные участки
Токод, Венгрия
Площадь 8 255 м²
€44,442
в месяц
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Земельные участки в Лабатлан, Венгрия
Земельные участки
Лабатлан, Венгрия
Площадь 2 735 м²
€13,412
в месяц
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Земельные участки в Лабатлан, Венгрия
Земельные участки
Лабатлан, Венгрия
Площадь 140 000 м²
I offer for sale the former "Piszkei Papírgyár" factory site in Lábatlan as a development pl…
€2,05 млн
в месяц
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