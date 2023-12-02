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Коммерческая недвижимость в Esztergomi jaras, Венгрия

Эстергом
3
4 объекта найдено
Коммерческая в Лабатлан, Венгрия
Коммерческая
Лабатлан, Венгрия
Площадь 398 м²
€418,125
в месяц
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 3 360 м²
€3,47 млн
в месяц
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 547 м²
€260,342
в месяц
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Коммерческая в Эстергом, Венгрия
Коммерческая
Эстергом, Венгрия
Площадь 2 450 м²
€2,37 млн
в месяц
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