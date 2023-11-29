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Дома в Эстергом, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€40,911
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Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€62,939
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Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
€97,032
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Дом 6 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Eagerly awaiting, this home of dreams is ready to welcome its new owner! This stunning multi…
€694,694
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Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€104,637
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Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
€222,648
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Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€70,807
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Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€99,392
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Дом 7 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€275,360
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Дом 6 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 6 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
€681,844
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Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€170,172
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