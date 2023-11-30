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Земельные участки в Erdi jaras, Венгрия

26 объектов найдено
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 784 м²
Törökbálint , residential building plot with panoramic view . Breathtaking panoramic, ÜH-1 c…
€90,336
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 822 м²
€29,226
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 750 м²
€26,304
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 8 737 м²
€597,547
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Земельные участки в Шошкуд, Венгрия
Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
Площадь 8 036 м²
€52,873
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 517 м²
€124,611
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 2 913 м²
Мы предлагаем на продажу, в Терёкбалинте, деловой районированный участок. 2913 M2 VT-4 зонир…
€502,163
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 712 м²
€78,380
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Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 671 м²
€79,708
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 5 911 м²
€113,437
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 452 м²
€118,990
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 4 862 м²
€101,802
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 1 219 м²
€184,831
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 880 м²
€166,059
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Земельные участки в Саэхаломбатта, Венгрия
Земельные участки
Саэхаломбатта, Венгрия
Площадь 6 995 м²
€31,618
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€99,605
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 476 м²
€91,720
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Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 1 017 м²
€39,854
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 515 м²
€145,866
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Земельные участки в Шошкуд, Венгрия
Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€1,65 млн
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 320 м²
€143,475
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Земельные участки в Diosd, Венгрия
Земельные участки
Diosd, Венгрия
Площадь 841 м²
€270,431
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Земельные участки в Шошкуд, Венгрия
Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
Площадь 5 538 м²
€109,066
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Земельные участки 1 ванная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 000 м²
€12,50 млн
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 9 960 м²
€170,826
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 5 222 м²
€102,233
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