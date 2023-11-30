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Венгрия
Земельные участки
Erdi jaras
Земельные участки в Erdi jaras, Венгрия
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
784 м²
Törökbálint , residential building plot with panoramic view . Breathtaking panoramic, ÜH-1 c…
€90,336
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
822 м²
€29,226
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
750 м²
€26,304
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
8 737 м²
€597,547
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Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
8 036 м²
€52,873
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
517 м²
€124,611
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 913 м²
Мы предлагаем на продажу, в Терёкбалинте, деловой районированный участок. 2913 M2 VT-4 зонир…
€502,163
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
712 м²
€78,380
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Земельные участки
Diosd, Венгрия
671 м²
€79,708
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
5 911 м²
€113,437
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 452 м²
€118,990
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
4 862 м²
€101,802
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
1 219 м²
€184,831
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
880 м²
€166,059
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Земельные участки
Саэхаломбатта, Венгрия
6 995 м²
€31,618
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
740 м²
Зеленый, хотя и с центральным расположением. Внутри участка есть вода ( с скважиной ), элек…
€99,605
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 476 м²
€91,720
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Земельные участки
Diosd, Венгрия
1 017 м²
€39,854
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
1 515 м²
€145,866
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Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
20 000 м²
€1,65 млн
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
320 м²
€143,475
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Земельные участки
Diosd, Венгрия
841 м²
€270,431
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Земельные участки
Шошкуд, Венгрия
5 538 м²
€109,066
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Земельные участки 1 ванная
Тёрёкбалинт, Венгрия
1
440 000 м²
€12,50 млн
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
9 960 м²
€170,826
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Земельные участки
Эрд, Венгрия
5 222 м²
€102,233
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