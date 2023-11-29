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Земельные участки в Эрд, Венгрия

13 объектов найдено
Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 259 м²
€258,338
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 105 м²
€41,752
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€511,457
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 303 м²
€156,569
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 048 м²
€93,915
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 2 291 м²
€681,818
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€78,023
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 476 м²
€91,524
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 515 м²
€117,166
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 605 м²
€117,749
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Земельные участки 2 ванных в Эрд, Венгрия
Земельные участки 2 ванных
Эрд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
€130,862
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 1 086 м²
€65,562
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Земельные участки в Эрд, Венгрия
Земельные участки
Эрд, Венгрия
Площадь 5 222 м²
€102,014
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