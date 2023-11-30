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Венгрия
Земельные участки
Egri jaras
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
20 000 м²
€127,533
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€158,088
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
20 000 м²
€664,236
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
1 012 м²
€28,695
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
882 м²
882 кв.м. Пустующий участок под застройку на продажу в конце Эгера в Осторосе! Доступно толь…
€92,967
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
886 м²
€23,048
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
3 242 м²
€76,000
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
9 816 м²
€230,000
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
2 947 м²
€69,000
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
1 м²
€249,669
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
30 000 м²
Investors !!! Attention!!! An area of 3.25 hectares is looking for its new owner on the w…
€123,520
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