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Венгрия
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Жильё в Эгер, Венгрия
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16 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
45 м²
€116,081
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Egri jaras, Венгрия
3
1
101 м²
1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
€208,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Квартира 1 спальня
Egri jaras, Венгрия
2
1
56 м²
2/2
В Эгере, Лайош-Варош, продается квартира с видом на улицу на втором этаже в 7-квартирном дом…
€114,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7
191 м²
€396,633
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
37 м²
€69,543
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Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
61 м²
€70,601
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Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€93,341
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
55 м²
In Eger, a 55 sqm apartment with a balcony is for sale on the 4th floor in Malomárk Street n…
€66,079
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Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4
2
132 м²
Eger, Szederkényi Street, good condition, multi-generational, 5-room, 2-bathroom house for s…
€211,511
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Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
1
149 м²
€317,306
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Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4
1
93 м²
€84,099
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Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4
1
119 м²
€232,691
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Дом 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3
2
78 м²
€92,283
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Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€85,413
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Дом 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6
4
210 м²
€190,405
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Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6
2
171 м²
€102,233
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Параметры недвижимости в Эгер, Венгрия
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