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Жильё в Дунаваршань, Венгрия

дома
14
15 объектов найдено
Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
€182,262
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€209,536
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€209,536
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€235,761
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€196,686
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€235,761
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Дом 6 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€209,536
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€414,351
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€111,717
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Квартира 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€125,617
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€207,176
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€143,974
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Дом 4 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€91,000
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
€196,423
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