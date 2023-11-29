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Венгрия
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Dunakeszi jaras
Дома
Дома в Dunakeszi jaras, Венгрия
Дом
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141 объект найдено
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Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6
2
150 м²
€453,036
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Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
2
240 м²
€236,791
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Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
2
78 м²
€156,990
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Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5
2
116 м²
€397,063
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Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
78 м²
€226,913
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Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
56 м²
€149,128
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Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
2
107 м²
€235,617
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Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
2
100 м²
€143,549
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Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
6
2
250 м²
€652,598
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Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
5
1
116 м²
€370,854
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Дом
Фот, Венгрия
100 м²
€78,364
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Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
172 м²
€348,576
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Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
2
1
150 м²
€209,408
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Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6
2
148 м²
€316,046
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Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
3
1
88 м²
€193,683
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Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
5
2
129 м²
€261,628
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Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4
2
130 м²
€178,844
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Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
5
2
171 м²
€394,826
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Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4
2
125 м²
€301,374
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Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
4
1
135 м²
€259,467
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Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
7
3
600 м²
€655,219
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Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
2
120 м²
€170,095
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Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
1
75 м²
€180,840
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Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
6
2
148 м²
€180,578
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Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
3
1
76 м²
€126,165
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Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
1
93 м²
€152,505
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Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
4
2
145 м²
€658,457
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Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
6
3
268 м²
€495,346
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Дом 11 комнат
Гёд, Венгрия
11
4
349 м²
€392,869
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Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
4
133 м²
€364,302
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия
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