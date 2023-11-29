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Дома в Dunakeszi jaras, Венгрия

141 объект найдено
Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€453,036
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€236,791
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€156,990
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€397,063
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€226,913
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€149,128
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Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
€235,617
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€143,549
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Дом 6 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€652,598
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Дом 5 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€370,854
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Дом в Фот, Венгрия
Дом
Фот, Венгрия
Площадь 100 м²
€78,364
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€348,576
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Дом 2 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€209,408
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€316,046
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Дом 3 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€193,683
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Дом 5 комнат в Фот, Венгрия
Дом 5 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€261,628
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€178,844
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Дом 5 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
€394,826
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€301,374
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Дом 4 комнаты в Гёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€259,467
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Дом 7 комнат в Фот, Венгрия
Дом 7 комнат
Фот, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
€655,219
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Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€170,095
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€180,840
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Дом 6 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 6 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€180,578
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Дом 3 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€126,165
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€152,505
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Дом 4 комнаты в Дунакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€658,457
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Дом 6 комнат в Дунакеси, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунакеси, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
€495,346
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Дом 11 комнат в Гёд, Венгрия
Дом 11 комнат
Гёд, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
€392,869
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Дом 4 комнаты в Фот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фот, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 133 м²
€364,302
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Параметры недвижимости в Dunakeszi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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