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Дома в Debreceni jaras, Венгрия

157 объектов найдено
Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€123,256
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Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,369
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Дом 7 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
€537,608
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€65,536
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€25,963
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,412
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€128,501
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€238,645
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€104,637
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€167,314
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€180,951
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€495,648
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€77,363
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Дом 6 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€214,781
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€204,553
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€285,850
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€222,648
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€183,311
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Дом 7 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
€445,559
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
€340,660
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
€705,446
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Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€183,311
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€102,014
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€288,446
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€170,435
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€114,078
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Дом 4 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
€216,354
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€28,821
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€73,429
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Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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