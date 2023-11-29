Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Дебрецен

Земельные участки в Дебрецен, Венгрия

40 объектов найдено
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 824 м²
€40,447
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 659 м²
€260,165
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 620 м²
€164,397
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 976 м²
€28,704
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 723 м²
€60,018
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 3 544 м²
€38,881
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 819 м²
€14,424
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 223 м²
€208,497
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 011 м²
€31,053
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 350 м²
€114,817
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 454 м²
€49,565
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 238 м²
€325,924
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 4 595 м²
€26,095
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 2 608 м²
€26,095
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 812 м²
€28,678
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 041 м²
€273,995
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 927 м²
€101,770
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 120 000 м²
€3,91 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€264,183
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 742 м²
€63,932
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 750 м²
€169,355
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€34,092
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 465 м²
€262,248
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€209,798
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 370 м²
€65,562
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 639 м²
€214,781
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 108 м²
€393,371
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 733 м²
€39,337
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€62,677
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 368 м²
€48,778
Оставить заявку
Realting.com
Перейти