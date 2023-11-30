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Коммерческая недвижимость в Csornai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 350 м²
€385,000
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Коммерческая в Силь, Венгрия
Коммерческая
Силь, Венгрия
Площадь 360 м²
€495,000
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Коммерческая в Сань, Венгрия
Коммерческая
Сань, Венгрия
Площадь 899 м²
€180,407
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