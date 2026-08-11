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Коммерческая недвижимость в Csornai jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 4 177 м² в Чорна, Венгрия
Коммерческое помещение 4 177 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 4 177 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже разнообразный портфель недвижимости в Западной Венгрии, недалеко от г…
$6,71 млн
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Магазин 3 952 м² в Чорна, Венгрия
Магазин 3 952 м²
Чорна, Венгрия
Площадь 3 952 м²
Количество этажей 2
Общая информация Предлагается к продаже действующий торговый центр в Западной Венгрии. Прода…
$3,48 млн
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