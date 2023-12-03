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Коммерческая недвижимость в Чонград, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Чонград, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чонград, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
€150,000
в месяц
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