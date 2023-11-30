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Коммерческая недвижимость в медье Чонград-Чанад, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Миндсент, Венгрия
Коммерческая
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,20 млн
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Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,20 млн
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Коммерческая в Szegedi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szegedi jaras, Венгрия
Площадь 57 м²
€148,076
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Коммерческая в Мако, Венгрия
Коммерческая
Мако, Венгрия
Площадь 370 м²
€108,146
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