Кондо с бассейном в Центральной Венгрии, Венгрия

Будапешт
3
3 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 7
Прекрасная панорама на мосты Будапешта, реку и замок в здании с безопасностью и благополучие…
$561,681
Агентство
DPRM.hu
Языки общения
English, Deutsch, Hungarian
Кондо 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 2
Хорошая планировка, идеальное расположение, современные вибрации. Мы предлагаем панорамную к…
$772,311
Кондо 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Кондо 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Эксклюзивная дизайнерская квартира на продажу в резиденциях Duna-PestИсключительная, полност…
$345,200
