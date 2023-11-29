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Венгрия
Земельные участки
Cegledi jaras
Земельные участки в Cegledi jaras, Венгрия
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20 объектов найдено
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Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
2 935 м²
€11,743
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Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
400 м²
€27,400
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Земельные участки
Абонь, Венгрия
2 703 м²
€11,482
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
5 560 м²
€15,396
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
665 м²
€26,069
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
665 м²
€26,069
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
665 м²
€26,069
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Земельные участки
Чемё, Венгрия
1 332 м²
€4,567
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Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
20 000 м²
€93,941
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Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
1 032 м²
€6,524
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Земельные участки
Чемё, Венгрия
3 956 м²
€6,498
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
549 м²
€36,272
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
1 009 м²
€5,219
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
20 000 м²
€574,085
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Земельные участки
Чемё, Венгрия
998 м²
€7,828
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Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
1 163 м²
€22,816
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Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 144 м²
€9,133
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Земельные участки
Абонь, Венгрия
1 136 м²
€7,828
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Земельные участки
Абонь, Венгрия
676 м²
€7,605
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Земельные участки
Цеглед, Венгрия
10 000 м²
€259,625
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