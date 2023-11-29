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Земельные участки в Cegledi jaras, Венгрия

20 объектов найдено
Земельные участки в Тапиосёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
Площадь 2 935 м²
€11,743
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Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
Площадь 400 м²
€27,400
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Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
Площадь 2 703 м²
€11,482
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 5 560 м²
€15,396
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 665 м²
€26,069
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 665 м²
€26,069
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 665 м²
€26,069
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Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
Площадь 1 332 м²
€4,567
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Земельные участки в Тапиосёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€93,941
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Земельные участки в Тапиосёлёш, Венгрия
Земельные участки
Тапиосёлёш, Венгрия
Площадь 1 032 м²
€6,524
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Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
Площадь 3 956 м²
€6,498
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 549 м²
€36,272
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 1 009 м²
€5,219
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€574,085
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Земельные участки в Чемё, Венгрия
Земельные участки
Чемё, Венгрия
Площадь 998 м²
€7,828
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Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
Площадь 1 163 м²
€22,816
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Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
Площадь 1 144 м²
€9,133
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Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
Площадь 1 136 м²
€7,828
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Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
Площадь 676 м²
€7,605
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Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€259,625
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