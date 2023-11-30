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Земельные участки в Budakeszi jaras, Венгрия

32 объекта найдено
Земельные участки в Будаенё, Венгрия
Земельные участки
Будаенё, Венгрия
Площадь 114 м²
€34,275
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Земельные участки в Remeteszolos, Венгрия
Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
Площадь 1 037 м²
€183,329
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Земельные участки в Remeteszolos, Венгрия
Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
Площадь 809 м²
An incredible opportunity awaits you in the Budaligeti area of Budapest's 2nd district, wher…
€235,937
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 1 368 м²
€438,396
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Земельные участки в Пать, Венгрия
Земельные участки
Пать, Венгрия
Площадь 1 063 м²
€41,448
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 900 м²
€39,399
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 236 м²
€47,332
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 736 м²
€159,417
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Земельные участки в Remeteszolos, Венгрия
Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
Площадь 727 м²
€193,957
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 881 м²
€79,062
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 3 000 м²
€21,256
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 1 051 м²
€262,547
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 797 м²
€92,548
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Земельные участки в Toek, Венгрия
Земельные участки
Toek, Венгрия
Площадь 2 417 м²
€39,399
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 915 м²
€92,548
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 086 м²
€31,202
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 740 м²
€62,811
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 4 350 м²
€52,873
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Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 215 м²
€58,426
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Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 731 м²
€217,869
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Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 790 м²
€150,456
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Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 1 184 м²
€140,818
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Земельные участки в Будаэрш, Венгрия
Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
Площадь 555 м²
€159,151
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Земельные участки в Будаенё, Венгрия
Земельные участки
Будаенё, Венгрия
Площадь 10 м²
€36,932
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Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
Площадь 580 м²
€118,001
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Земельные участки в Пать, Венгрия
Земельные участки
Пать, Венгрия
Площадь 798 м²
€52,299
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Земельные участки в Пать, Венгрия
Земельные участки
Пать, Венгрия
Площадь 1 065 м²
€103,918
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Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 2 080 м²
€13,903
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Земельные участки в Надьковачи, Венгрия
Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
Площадь 1 512 м²
€19,711
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Земельные участки в Будакеси, Венгрия
Земельные участки
Будакеси, Венгрия
Площадь 2 075 м²
€110,380
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