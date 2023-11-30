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Венгрия
Земельные участки
Budakeszi jaras
Земельные участки в Budakeszi jaras, Венгрия
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32 объекта найдено
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Земельные участки
Будаенё, Венгрия
114 м²
€34,275
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Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
1 037 м²
€183,329
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Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
809 м²
An incredible opportunity awaits you in the Budaligeti area of Budapest's 2nd district, wher…
€235,937
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 368 м²
€438,396
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Земельные участки
Пать, Венгрия
1 063 м²
€41,448
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
900 м²
€39,399
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
2 236 м²
€47,332
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
736 м²
€159,417
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Земельные участки
Remeteszolos, Венгрия
727 м²
€193,957
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
881 м²
€79,062
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
3 000 м²
€21,256
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
1 051 м²
€262,547
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
797 м²
€92,548
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Земельные участки
Toek, Венгрия
2 417 м²
€39,399
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
915 м²
€92,548
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
2 086 м²
€31,202
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
740 м²
€62,811
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
4 350 м²
€52,873
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Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
2 215 м²
€58,426
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
731 м²
€217,869
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
790 м²
€150,456
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
1 184 м²
€140,818
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Земельные участки
Будаэрш, Венгрия
555 м²
€159,151
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Земельные участки
Будаенё, Венгрия
10 м²
€36,932
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Земельные участки
Будакеси, Венгрия
580 м²
€118,001
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Земельные участки
Пать, Венгрия
798 м²
€52,299
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Земельные участки
Пать, Венгрия
1 065 м²
€103,918
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
2 080 м²
€13,903
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Земельные участки
Надьковачи, Венгрия
1 512 м²
€19,711
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Земельные участки
Будакеси, Венгрия
2 075 м²
€110,380
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