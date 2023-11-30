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Коммерческая недвижимость в Budakeszi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Надьковачи, Венгрия
Коммерческая
Надьковачи, Венгрия
Площадь 122 м²
€263,038
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Коммерческая в Биаторбадь, Венгрия
Коммерческая
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 480 м²
€247,041
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Инвестиционная в Toek, Венгрия
Инвестиционная
Toek, Венгрия
Площадь 506 м²
€788,428
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Коммерческая в Будаэрш, Венгрия
Коммерческая
Будаэрш, Венгрия
Площадь 996 м²
€2,20 млн
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