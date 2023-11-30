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Жильё в Budakeszi jaras, Венгрия

Будакеси
34
Будаэрш
22
Биаторбадь
18
100 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Будаэрш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€172,436
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Квартира 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
€345,403
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Квартира 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€132,582
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Дом 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€132,582
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Дом 4 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 30 м²
€42,511
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Дом 12 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 12 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 560 м²
€371,972
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Дом 5 комнат в Telki, Венгрия
Дом 5 комнат
Telki, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
This newly completed, newly built family house will satisfy all your wishes! The living spac…
€570,978
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Дом 2 комнаты в Пать, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пать, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€169,779
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Дом 5 комнат в Пать, Венгрия
Дом 5 комнат
Пать, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€339,823
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Квартира 3 комнаты в Remeteszolos, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Remeteszolos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€231,500
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€126,205
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€225,840
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Дом 4 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
€113,983
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Дом 3 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€191,300
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Дом 3 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 3 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€139,490
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Квартира 1 комната в Будакеси, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакеси, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 69 м²
€174,296
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Дом 5 комнат в Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
€411,827
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Дом 6 комнат в Надьковачи, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€1,33 млн
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Дом 8 комнат в Пать, Венгрия
Дом 8 комнат
Пать, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€385,257
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Квартира 3 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€278,979
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Квартира 3 комнаты в Надьковачи, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
€278,979
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Квартира 4 комнаты в Telki, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Telki, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€199,244
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Дом 4 комнаты в Telki, Венгрия
Дом 4 комнаты
Telki, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
€379,943
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Дом 2 комнаты в Будакеси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будакеси, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€146,132
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Дом 5 комнат в Remeteszolos, Венгрия
Дом 5 комнат
Remeteszolos, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€722,689
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Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€663,971
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Дом 5 комнат в Будакеси, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакеси, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
€929,665
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Дом 2 комнаты в Биаторбадь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€87,414
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Дом 5 комнат в Биаторбадь, Венгрия
Дом 5 комнат
Биаторбадь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€169,779
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Дом 5 комнат в Надьковачи, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьковачи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
€332,118
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Типы недвижимости в Budakeszi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Budakeszi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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